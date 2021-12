Cristina Pedroche da las primeras pistas sobre su vestido para las Campanadas: "No hay problema por la talla"

Cristina Pedroche ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para hablar sobre las Campanadas, que un año más presentará en Antena 3 junto al chef Alberto Chicote. Por supuesto, el estilismo que lucirá ha centrado su conversación con Pablo Motos.

La presentadora ha lucido una llamativa peluca que oculta lo que ha podido hacerse en el pelo. ¿Se ha afeitado la cabeza? "Este año pasan más cosas alrededor que no es sólo el vestido y lo que me puede o no cubrir", ha avanzado.

Pero, además del detalle de su tocado, Cristina ha hablado de su vestido, desvelando los primeros detalles. "No hay problema por la talla", ha afirmado después de haber regalado a Pablo Motos un par de roscones de Reyes. "Está a medida, que puede ser más ancha o más estrecha".

Cristina ha asegurado que es "muy difícil decir pistas sin darlas" pero sí ha terminado dando algunos detalles de su estilismo para las Campanadas.

