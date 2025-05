La confesión de Elsa Pataky a Trancas y Barrancas: "Soy más venenosa desde que estoy en Australia"

El Hormiguero se ha llenado de glamour, talento y simpatía con la visita de Elsa Pataky. La actriz, que ha entrado en el Club Platino del programa, ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva serie. Además, el presentador ha querido saber detalles de su vida en Australia, como los animales que tiene. La lista, como ha ido describiendo la invitada, parecía interminable e incluía hasta una serpiente y un lagarto. "Es un trauma mío de pequeña", ha confesado.

Tras la entrevista del presentador, Elsa se ha sometido a la terapia psicológica que han preparado Trancas y Barrancas. Las hormigas han preparado un test de preguntas aparentemente sencillas para conocerla en profundidad.

La actriz ha confesado que se levanta "con energía": "Me pongo a hacer flexiones en cuanto me levanto". Además, entre las películas que ha protagonizado, ha afirmado que su vida se parece más a 'Fast and Furious". También ha revelado si insulta mejor en español o en inglés, ha elegido el animal australiano eliminaría y ha asegurado: "Soy más venenosa desde que estoy en Australia". ¿Por qué motivo? ¡Descúbrelo en el vídeo!