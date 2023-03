Bárbara Rey habla del infierno que vivió con Ángel Cristo: "Tuve miedo por mi vida y la de mis hijos"

Bárbara Rey ha visitado por primer vez el 'El Hormiguero' para hablarnos de su nueva serie documental, 'Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente', que muy pronto se podrá ver en la pantalla.

Modelo, cantante, actriz, vedette, reina de los platós de televisión y amante del Rey Emérito. La que fuera actriz y musa del destape acaba de estrena una serie que habla de su vida, 'Cristo y Rey' que ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM. Bárbara ha admitido que esta serie le ha servido para perdonar a Ángel Cristo: "He visto lo que es la droga, el alcohol y todo el proceso. No solo lo he visto de él, también de mi hija", ha reconocido. "Le he perdonado de corazón y eso le ha hecho feliz a mi hija", admite.

Bárbara ha contado en el programa lo dura que fue su infancia y su relación con rey emérito, aunque también ha confesado la primera vez que Ángel Cristo le puso la mano encima: "La primera vez fue cuando estaba embarazada de mi hijo. Había ido a Madrid porque él quiso que viniera y cuando volví a Alicante, me encontré con Paquirri", ha contando en el programa.

"La primera vez que Ángel me pegó estaba embarazada de mi primer hijo"

"Paquirri me saludó y cuando se lo conté a mi marido fue la primera paliza que me dio, que me había venido a Madrid para verme con mi amante", añade Bárbara. La actriz admite que Ángel ya la había gritado antes, pero que hasta entonces no la había pegado de aquella manera.

La actriz ha admitido que durante todo su matrimonio recibió malos tratos: "Hasta incluso después de separarme. Hubo un año de separación en el que sigue en la casa y ese año fue mortal. Él no asimilaba que estuviéramos separados y fue terrible"

Bárbara admite que tuvo miedo por su vida y la de sus hijos: "No sé que les pasa algunos hombres y mujeres que te quieren hacer daño. Hay mujeres buenas y hombres buenos, las mujeres tenemos que darnos cuenta de cuando un hombre merece la pena y cuando no, y al revés también", añade en 'El Hormiguero'.

Sin duda, una historia muy dura la que ha vivido Bárbara que ahora nos cuenta su historia en 'Una vida Bárbara'.