Las bonitas palabras de Juan del Val hacia su mujer: "Soy como soy gracias a Nuria"

Pablo Motos ha recibido como invitado al habitual colaborador del programa, Juan del Val. El escritor se ha sentado con su amigo para hablar del proceso de creación de su último libro, Bocabesada, el cual sale a la venta este fin de semana. Del Val ha confesado que le hizo especial ilusión que le ofreciesen ir a presentar su obra a Nueva York, ciudad por la que siente debilidad.

Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a su amigo por su mujer, Nuria Roca. El escritor ha asegurado que tiene la certeza de que no hubiese podido ser feliz con otra mujer como pareja. "Yo soy una persona bastante fácil para vivir, pero comprenderme no es algo sencillo", ha recalcado.

Nuria y Juan llevan 24 años juntos pero tienen un concepto provisional de las cosas, pro eso se han planteado mucha veces que las coas se podrían acabar mañana. "Yo tenía claro que podría estar con otras personas, pero pareja imposible", ha puntualizado del Val.

Aunque ha bromeado con respecto a que su mujer no tiene tan claro que algún día pueda tener otra pareja , Juan de Val ha querido agradecerle todo lo que ha hecho por él: "Yo soy yo y yo estoy cómo estoy y dónde estoy por Nuri". ¡Dale play al vídeo y escucha todas las palabras bonitas que el escritor le ha dedicado a su mujer!