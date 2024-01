Bad Gyal, sobre uno de sus mayores vicios: "Estuve un mes sin fumar y he dejado de tener dependencia"

Bad Gyal se ha estrenado esta noche como invitada en el Hormiguero. La cantante se ha sentado al lado de Pablo Motos para hacer un repaso sobre los momentos que más han marcado su carrera profesional y para hablarnos de sus próximos proyectos laborales.

Después de hablar de una de sus mayores fobias o de recordar alguna que otra anécdota de sus giras, Pablo Motos ha querido preguntarle a Bad Gyal si es verdad que ha dejado de fumar. Ella le ha dicho que sí, aunque ha confesado que todavía no lo ha dejado del todo.

"Estuve un mes sin fumar nada y me ha servido para dejar esa dependencia", ha confesado Bad Gyal. Aunque fume en momentos muy puntuales y muy de vez en cuando, la cantante ha asegurado que no tiene nada que ver con cómo lo hacía antes

"Si yo me voy a tomar un café con mis amigas, antes tenía ese vicio y ahora no me apetece para nada", ha querido recalcar la cantante. Alba prefiere estar lúcida y se encuentra mucho mejor ahora que años atrás. ¡Dale play al vídeo y escucha todo lo que ha dicho al respecto!