Así acabó la casa de Maluma después de cantar con Madonna y hospedarla en su casa: "Me llamó a gritos"

Maluma ha sido el primer invitado de esta semana en 'El Hormiguero'. El artista ha visitado el plató para presentar y cantar su nueva y veraniega canción 'Coco Loco'. Además, ha charlado con Pablo Motos sobre el videoclip, sobre su próximo disco y sobre su nueva gira por toda Europa.

El presentador, tras aprender cómo hay que beber mezcal, le ha preguntado al invitado por el mejor concierto de su vida. "No tengo que pensarlo mucho, en Medellín, en mi ciudad natal, cuando hice mi primer concierto en el estadio", ha dicho. Un concierto en el que la gente que estuvo allí presente vio cómo Maluma llevó a Madonna.

Lo que mucha gente no sabe es que llevar a la cantante americana le costó mucho al medellinense. "Que cosa tan difícil, yo la amo y ella es mi amiga. Pero tener a una estrella de esta magnitud en mi casa...", explica el artista. Ese detalle, que la acogiera en su propio hogar, es algo que le ha llamado mucho la atención al presentador, por lo que el invitado lo ha explicado al detalle.

La cantante estadounidense le contó ocho días antes a Maluma que no podía acudir a ese concierto por problemas personales. "Casi me muero, casi me desmayo", ha recordado sobre su sensación al escuchar esa "nota de voz de tres minutos". La cosa no acabó ahí porque el colombiano decidió incluso rogarle que no faltara.

Al final llegaron a una solución y Madonna pudo asistir: "Ahí yo le dije que si se quería quedar en mi casa". Sin embargo, eso le suponía acogerla a ella... ¡y también a todo su equipo de trabajo! Llevó a 27 personas. El resultado de toda esta experiencia fue que la casa del cantante acabó un poco malparada: "Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de luz". Ella incluso le llamó a gritos para ver qué había pasado. "Todo valió la pena", ha asegurado. ¡Descubre la anécdota de Maluma en el vídeo!