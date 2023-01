Anne Igartiburu desvela su experiencia con Ibai Llanos y Ramón García en las Campanadas: "Fue una oportunidad que te regala la vida"

El pasado 31 de diciembre vivimos un momento histórico y es que Anne Igartiburu y Ramon García llevaban "toda la vida" dando las Campanadas en televisión. Era un regalo de cada Nochevieja y una cita obligada en todas las casas. Pero este año, la cadena pública decidió cambiar a sus presentadores.

Anne Igartiburu ha contado en 'El Hormiguero' cómo fue ese momento confesando que son cosas que pasan y que entiende perfectamente que se cambie la imagen de los presentadores: "La vida es así, al principio pensé "mira, un año en casa, disfrutando de los niños", pero luego todo cambió cuando me ofrecieron darlas en Twitch con Ibai y Ramón", cuenta en 'El Hormiguero'.

"Flipé mucho con la experiencia y fue maravillosa"

Anne explica que todo dio la vuelta y que no pudo rechazar dar las Campanadas con Ibai Llanos y Ramón García en Twitch: "Todo pasa por algo, no pude decir que no porque me pareció una experiencia nueva con la que flipé", señala. "Me parecía un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida", afirma tras conseguir récord con más de dos millones de visualizaciones.

La presentadora ha habado de su experiencia y cómo fueron las cosas con Ibai Llanos para el que solo ha tenido palabras de agradecimiento: "Fue muy cariñoso con nosotros. Llegué, me puse el traje, nos dijo que hacer en todo momento, estaba muy amoroso y nos miraba con una cara de agradecido... y yo solo podía darle las gracias por la experiencia", nos cuenta en 'El Hormiguero'.

La lección de vida de Anne Igartiburu

Hemos cerrado la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Anne Igartiburu, la presentadora de televisión nos ha presentado su nuevo libro "La vida empieza cada día" en el que propone numerosas reflexiones diarias y ejercicios de bienestar emocional para cada día.

Durante el programa, Anne nos ha contado todos detalles de su libro y ha dado una lección de vida hablando de las criticas: "Hay que quererse a uno mismo, es muy importante aceptarse y hacer algo por los demás", ha señalado. Y es que su libro habla de eso, propone ejercicios para que las personas se sientan mejor con uno mismo.