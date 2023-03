La anécdota de Aitana con los paparazzi preparando el carné de conducir: "Parece que me escoltan"

Aitana Ocaña ha visitado 'El Hormiguero' y lo ha hecho con su nueva canción a punto de estrenarse: 'Los Ángeles', con la que espera poner a bailar a todos en las discotecas. La entrevista ha girado en torno a la música pero también ha permitido conocer algunas curiosidades de la cantante.

Pablo Motos le ha recordado a la invitada que, en su anterior visita, ya comentó que estaba intentando sacarse el carné de conducir. La casualidad ha querido que justo este miércoles por la mañana haya tenido el examen teórico... ¡y lo ha aprobado! "Le dije a mi profesor que intentase que no cayera el 29 o 30, que saco tema. Y me llama y me dice que le han dado cita para el 29 por la mañana", ha explicado. Al final, parece que ha sido su día de suerte.

"Estoy contenta. Ya solo me queda el práctico", ha comentado Aitana, que ha revelado que ha hecho "todo un poco a la vez". También ha confesado su punto débil: "Me da mucha rabia que a veces se me cale el coche". Además, ha contado que a veces la reconocen durante las clases, se paran y empiezan a sacar vídeos.

Por si fuera poco, le siguen los paparazzi. "Parece que me escoltan", ha bromeado. ¡Así se lo ha contado a Pablo Motos!