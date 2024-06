Alex González reconoce el roce que tuvo con Daniel Écija: "Me dijo que era su serie"

El Hormiguero ha empezado la semana de la mejor manera posible: Alex González y Marta Hazas han visitado el programa para hablarnos de Desde el mañana, la serie de Disney + que llega el próximo 12 de junio.

Los actores nos han contado muchas anécdotas y curiosidades sobre el rodaje, una de ellas ha sido la influencia que el actor ha tenido en Marta Hazas: "Ahora le quiero en todos mis proyectos", ha señalado la actriz.

Pablo Motos no ha dudado en preguntar al actor por el bigote que se tuvo que dejar para la serie, algo que no le convencía nada al principio. Alex ha contado de manera muy sutil que Daniel Écija le propuso dejarse el bigote a pocos días de empezar el rodaje: "Al final le hice caso y me lo dejé", señala.

Pero Pablo Motos sabía que había mucha más historia detrás de esa conversación de Daniel Écija con Alex González: "¿Quién te lo ha contado?", preguntaba el actor entre risas.

Alex ha reconocido que el director estaba un poco estresado cuando le dijo que no quería llevar el bigote: "Pues entonces haz tú tu serie", le dijo. Así que al final Alex se lo dejó, decisión totalmente acertada.

Una historia que ha contado entre risas restándole importante: "Tuve suerte que lo del bigote le tocó a él", ha dicho Hazas entre risas.