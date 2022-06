Aleix Espargaró se sincera sobre el precio que hay que pagar por estar en la élite

Esta noche, Aleix Espargaró ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar del mundial de Moto GP, la competición en la que se encuentra inmerso en este momento.

"Desgraciadamente te acabas acostumbrando a las lesiones"

El joven de 32 ha hablado en el programa del precio que hay que pagar por estar en la élite: "Las lesiones es el peor enemigo que tenemos, pero no solo eso también el tiempo", asegura. El piloto de Moto GP asegura que al final esto es una balanza y que en su caso le ha salido positiva porque está cumpliendo su sueño: "Te pierdes muchas cosas. Yo con 15 años desaparecí, me fui a hacer el mundial y dejé de estar con mis amigos y con mi familia", asegura.

Aleix Espargaró cree que todo acaba compensando. El piloto tuvo un accidente grave en Alemania y terminó en la U.C.I: "Me decían que si me movía me explotaba el bazo y me podía morir", asegura.