Alberto Chicote explica lo que es el "sabor mental": "La gastronomía está llena de encontronazos"

La semana de El Hormiguero ha terminado con mucho sabor gracias a Alberto Chicote. El chef ha visitado el plató para presentar Batalla de restaurantes, un nuevo programa en el que se unen la gastronomía y el entretenimiento.

Además de hablar de este nuevo proyecto en La Sexta, el invitado ha charlado sobre más temas con Pablo Motos. El presentador le ha pedido que le explique cómo es "tener sabores en la cabeza". El cocinero ha contado que se encontró con un concursante con un problema: "Era celíaco y no podía comer determinadas cosas". "Otro de los concursantes no entendía que pudiese saber a qué saben las cosas sin haberlas probado con anterioridad", ha comentado.

Por eso, el celíaco decía "que había desarrollado un concepto que es el sabor mental", que el propio Chicote ha confesado entender "pero no del todo". "Hay veces que, cuando uno construye un plato o estás pensando en cómo hacerlo, primero funciona en la cabeza", ha tratado de explicar el invitado. No obstante, ha añadido que el resultado no siempre funciona.

"La gastronomía internacional está llena de encontronazos", ha opinado el chef. Ha puesto como ejemplo la persona que en su momento cogió huevos, los batió, les echó un poco de aceite encima y surgió lo que hoy llamamos mayonesa.