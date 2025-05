"¿Por qué mierda me siento así?": Aitana recuerda cómo vivió su depresión

La naturalidad y el encanto de Aitana han sido los protagonistas en El Hormiguero. La cantante ha repasado su trayectoria, ha hablado de sus experiencias recientes y ha hecho gala de su sentido del humor.

Esta vez, Pablo Motos le ha preguntado por uno de los momentos más complicados de su vida, la depresión que atravesó y por la que tuvo que llegar a estar medicada. Según ha dicho, empezó a sentirse decaída y que la cara se le hinchaba hasta que finalmente fue diagnosticada.

"Era algo que no conocía mucho, no quería medicarme y me gusta tener las emociones a flor de piel", ha comentado antes de desvelar cómo vivió el proceso hasta sanarse. "Me sentía muy mal, ¿por qué mierdas me siento así?", ha desvelado Aitana antes de contar que trató de disimular como pudo, pero que ahora está mucho mejor. ¡Así lo ha contado!