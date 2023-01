Ágatha Ruiz de la Prada desvela en qué se gasta más dinero al año: "A veces te cobran 20 euros como 200"

Ágatha Ruiz de la Prada ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su libro donde cuenta sus memorias. Durante su entrevista, la artista ha contado algunos recuerdos de su infancia: "Cuando era pequeña quería tener el pelo liso así que me hacía la toga, me dolía toda la noche la cabeza de lo que me estiraban el pelo, pero me levantaba con el pelo liso", ha asegurado.

Y es que la diseñadora ha contado que antiguamente tener el pelo liso era algo pijo: "No estamos contestas con el pelo, las que lo tienen liso lo quieren rizado y las que lo tienen rizado lo quieren liso", ha señalado.

A raíz de esto, Ágatha ha confesado que estilo de pelo le gusta: "A mi me encanta tenerlo rizado, y me cuesta una pasta tenerlo rizado, es de las cosas que yo más gasto al año", asegura. Pablo Motos no ha dudado en preguntarla cuánto cuesta rizarse el pelo, a lo que la diseñadora ha respondido: "Puede ir desde 20 euros hasta 200".

La diseñadora también ha hablado sobre tu tipo de hombre ideal, asegurando que le gustan los canallas aunque siempre le han gustado los feos. Además, las hormigas han sacado su lado más íntimo por lo que ha terminado hablado de su culo en 'El Hormiguero' reconociendo que lo tiene bastante bien... ¡Menuda noche hemos vivido en el programa!