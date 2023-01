Ágatha Ruiz de la Prada habla de sus "intimidades" en 'El Hormiguero': "Me gustan los canallas"

Arrancamos el año en 'El Hormiguero' y lo hacemos con la visita de una de las diseñadoras de moda más famosas de nuestro país: Ágatha Ruiz de la Prada, quien nos presenta nos presenta su libro "Mi historia", dónde habla de sus memorias más íntimas.

La diseñadora ha hablado de sus memorias explicando algunos puntos que han marcado su vida, entre ellos, ha contado la cantidad de dinero que se gasta en rizarse el pelo, que estuvo a punto de morir en sus dos partos por tener el útero en forma de corazón o también nos ha hablado sobre sus amantes.

"Ahora todo el mundo cuenta su historia"

Ágatha Ruiz de la Prada también ha hablado sobre su padre quien ha asegurado que no era buena persona: "Creo que es algo de los Ruiz de la Prada. Mi padre tenía cinco hermanos y siempre decía que era hijo único, además de tener muchos amantes", ha confesado en 'El Hormiguero'.

También ha explicado que tenía muy buena relación con las amantes de su padre y que con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que hay similitudes entre sus amantes y su padre: "Me gustan los canallas", ha señalado. "Creo que todas las niñas están enamoradas de su padre y por eso buscas el mismo patrón de persona", añade.

La diseñadora también ha señalado que siempre la han gustado los feos: "Y los bajitos también", ha admitido, con lo que Pablo Motos ha aprovechado para hacer una broma: "Voy teniendo más posibilidades", ha dicho desatando las risas. El presentador ha aprovechado el tema para preguntarle por su ex, Luismi, el chatarrero: "Si él me hubiera conocido antes nunca me hubiera ido con él. Hay una cosa mágica en el amor, ese momento en el surge la chispa, a mí me parecía imposible que yo me enamorase de una persona que tiene un desguace", confiesa.

“Es mejor que te inviten a todo que tener dinero y no ir a ningún sitio”

Ágatha Ruiz de la Prada ha entrado en el programa por todo lo alto admitiendo que el vestido que lleva esta noche lo ha diseñado exclusivamente para 'El Hormiguero' y nos ha contado cómo ha pasado las navidades: "A mis hijos no le gustan nada estas fechas", ha señalado. Además ha hablado sobre el dinero, haciendo una importante reflexión: “Es mejor que te inviten a todo que tener dinero y no ir a ningún sitio”, ha dicho en 'El Hormiguero'.