La costumbre que Tamara Falcó ha cambiado por Íñigo Onieva: "Si no, me costaba el matrimonio"

Pablo Motos ha dirigido la primera tertulia de actualidad de la nueva temporada de El Hormiguero. Tras la entrevista a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, ha entrado en el plató el cuarteto de gala de esta sección: Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Las polémicas políticas y los temas de actualidad se han sucedido junto con algunas confidencias. De esta forma, Nuria y Juan han podido zanjar los rumores de crisis que han aparecido en algunos medios.

Además, Pablo ha querido preguntar a Tamara sobre el debate que tiene con Íñigo Onieva a la hora de pasear. "Fue una de nuestras primeras peleas", ha confesado la colaboradora, que ha recordado una salida que hicieron a la montaña. Ella fue a "mirar los árboles, los pájaros... tranquilamente" mientras que él se dedicó a hacer ejercicio, hasta que estalló diciéndole: "¿Quieres mover el trasero?".

En general, la preparación para salir a dar un paseo parece ser motivo de crisis en la pareja. "Me lo tiene que decir una hora antes", ha asegurado Tamara, que ha revelado hasta qué punto tiene que organizarse. En este punto, Nuria le ha dado la razón.

No obstante, Tamara ha afirmado que está cambiando. "Ahora lo he simplificado porque, si no, me costaba el matrimonio", ha confesado.