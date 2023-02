Jorge Blanco, tras su valoración en las sillas de vértigo en ‘El Desafío’: “Voy a seguir luchando”

“Me hice un poquito de daño en las tibias, pero al final salió todo muy bien” asegura Jorge Blanco al hablar de su prueba de equilibrio sobre las sillas en ‘El Desafío’. El concursante tuvo que superar su vértigo, una sensación que durante los entrenamientos llegó a hacerle vomitar.

El entrenador personal se muestra muy orgulloso de su prueba, afirmaba que la prueba le fue bastante bien y mejor de lo que pensaba ya que al final pudo hasta sentarse en la última silla: “Me senté, algo que no estaba previsto, no sé cómo lo hice, pero lo conseguí” confiesa ante el plus que quiso añadirle al reto.

Los jueces situaron al concursante en el tercer puesto, algo que el mismo reconoce como una buena posición y agradece los números y reconocimientos recibidos, aunque también admite que un poco más de puntos no hubieran estado mal.