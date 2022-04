Raquel Sánchez Silva a Santiago Segura: "Eso es amor, ¿no?"

Tras una de las pruebas de Raquel Sánchez Silva, Roberto Leal ha querido saber cómo había visto Santiago Segura la actuación de la concursante. Para sorpresa de todos, Segura se ha arrancado a dedicarle unas bonitas palabras, que han terminado por convertirse en un poema... que la propia Raquel ha completado: "¿Y no es eso, acaso, el amor, no?" Le ha preguntado directamente a Segura.

Él, visiblemente emocionado, le ha tenido que reconocer: "Me has dejado en shock Raquel, no tengo palabras". Además, ha hecho hincapié en las caras que pone Silva al llevar sus retos acabo, ya que es muy expresiva, cosa que a Segura, le encanta.

El resto de miembros del jurado y los concursantes no podían parar de reír y aplaudir... No es tan común ver a Santiago Segura recitando poemas.

A pesar de su fama de duro, Segura también tiene su propio corazoncito, y en esta ocasión, Raquel Sánchez Silva ha conseguido llegar hasta él.

