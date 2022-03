El Monaguillo: “En ‘El Desafío’ quiero enseñar una cara de mí que no se ha visto nunca”

“Superar lo que hice yo el año pasado es difícil” bromeaba el concursante al hablar de su reto durante la final de la primera temporada de ‘El Desafío’. Una exhibición con el equipo de Gimnasia Rítmica que dejó impactados a todos los presentes.

El colaborador de ‘El Hormiguero 3.0’ confiesa que esta segunda temporada intentará superar ese número, además “la gente va a ver un Monaguillo diferente al que están acostumbrados en televisión”.

El concursante asegura que pidió estar de concursante cuando le invitaron a participar en ‘El Desafío’. “Vi que el programa era un posibilidad de vivir cosas que profesionalmente no iba a vivir si no entraba en ‘El Desafío’” afirma El Monaguillo. Hace cosas que no están en tus planes es un lujo para el humorista.

"No soy una persona muy competitiva"

El Monaguillo quiere disfrutar de los que hacen sus compañeros, pero no se considera un concursantes muy competitivo. “Lo que peor lo tienen son el jurado” puntualiza el concursante a la hora de valorar los desafíos de cada programa.

Las ganas son el mejor valor de todos los concursantes de ‘El Desafío’.

Cuando habla de los miembros del jurado asegura que los tres son amigos, para El Monaguillo, Santiago Segura y Juan del Val tienen mucha confianza con él y está seguro de que le van a dar mucha caña.

No te pierdas todo lo que nos ha contado El Monaguillo sobre su participación en ‘El Desafío’.