Susi Caramelo y Feliciano más seguros que nunca para sus próximos retos: “No tengo miedo”

La quinta gala de El Desafío viene fuerte y cargada de emociones. El concurso líder de la noche de los viernes avanza cada vez más y la dificultad de las pruebas es mayor.

Feliciano López tendrá que enfrentarse la semana que viene a una de las pruebas más duras hasta el momento: la habitación del pánico. Con el tiempo en su contra, deberá deshacerse de los candados y salir antes de que el techo lo aplaste.

El tenista nos ha confesado que no tiene miedo y no cree que su problema sea la claustrofobia, si no el concentrarse para encontrar las llaves correctas lo más rápido posible: “Hay será la clave de la prueba”.

Por otro lado, Susi Caramelo no puede estar más contenta con el reto que le ha tocado para la próxima semana. La presentadora tendrá que bailar al ritmo africano con uno de los grupos más conocidos en redes sociales: Hypers Kids África.

Se trata de un grupo de niños africanos que comparten sus bailes y crean sus propias coreografías: “Son divertidísimos y autodidactas, son muy buenos”.

Susi Caramelo ha lanzado una advertencia a sus compañeros, aprovechando lo divertido que será este reto: “Ojito conmigo la próxima semana porque voy a tener una puntuación alta, bailo muy bien”.

¿Conseguirán Susi y Feliciano sus objetivos para la quinta gala de El Desafío? ¡Descúbrelo el viernes a las 22:00 horas en Antena 3!