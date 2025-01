"Ser exdeportista no te garantiza nada": las palabras de Feliciano López tras superar los cuatro minutos en la apnea

La apnea le otorgó a Feliciano López su primera victoria en El Desafío. El concursante logró superar los cuatro minutos bajo el agua, logrando el diez de cada miembro del jurado.

En concreto, Feliciano hizo 4:01 en la apnea a pesar de que a los dos minutos empezaron ya las convulsiones: "Es la prueba que nadie quiere hacer, venía con buenas expectativas, aunque todo el mundo se pensaba que iba a petar el récord de la apnea", explica.

Feliciano explica que las cosas no funcionan así: "Ser un exdeportista no te garantiza nada, la prueba es muy mental y en la urna no me encontraba muy bien", añade.

El concursante le ha dado las gracias a Juandi y tiene claro que ha sido él quien ha hecho que supere los cuatro minutos: "El ganador de la prueba es él", confiesa.