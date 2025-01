“Raro que no nos hayamos enrollado”: la confesión de Susi Caramelo sobre su relación con Estopa

Las risas están aseguradas en esta quinta edición de El Desafío con la presencia de Susi Caramelo, quien ha estado aportando un toque de humor a sus primeros retos en el programa.

En esta última ocasión, la humorista ha actuado sobre el escenario de El Desafío con Estopa, tocando la melódica y cautivándonos con su mejor versión.

Lo cierto es que Susi se lo ha pasado en grande con Estopa y nos ha hecho disfrutar con su actuación en El Desafío. Roberto Leal ha querido hablar con el legendario grupo y la concursante tras este reto y ha señalado esa cercanía que les une: la humorista es de L'Hospitalet, mientras que los integrantes de Estopa son de Cornellà.

Susi Caramelo se ha mostrado muy contenta de haber podido tocar sobre el escenario con Estopa, y nos ha confesado algo que les ha dicho en los ensayos: “Raro que no nos hayamos enrollado”, señala la humorista, causando las carcajadas de Estopa y de Roberto Leal.

“Igual no nos acordamos, es que tenemos mucho barrio”, ha continuado Susi Caramelo, extrañándole que no “haya pillado” con alguno de ellos en sus años de juventud. ¡Este shippeo no lo veíamos venir! Dale al play y no te pierdas este momentazo en El Desafío.