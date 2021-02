La puya de Ágatha Ruiz de la Prada, las “vergüenzas” de Pablo Puyol y Jorge Sanz y una emocionada Gemma Mengual en el sexto programa de ‘El Desafío’

Ágatha Ruiz de la Prada empezó el programa lanzando un irónico comentario a Santiago Segura que provocó cierta tensión entre el miembro del jurado y la diseñadora. La concursante ya protagonizó un acalorado momento con Juan del Val en el quinto programa de ‘El Desafío’. ¿Cómo se habrá tomado Santiago Segura las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada?

El humor ha venido servido de la mano de Carlos Latre, el imitador se ha unido a una banda de Jazz y ha tocado el saxo con el conocido tema “When the Saints go marching in”, un momentazo en el que Roberto Leal ha llegado a pedir un bis. David Bustamante no dudó en acompañar a Carlos Latre en el bis con la banda de Jazz.

De la alegría del invitado de ‘El Desafío’ se ha pasado al sufrimiento en la Apnea. Esta vez le ha tocado el turno a Jorge Brazález, el chef no se mostraba muy convencido de la prueba y ha hecho sufrir a sus compañeros y a los miembros del jurado. Jorge Brazález ha demostrado su capacidad de superación al aguantar más de tres minutos bajo el agua.

Un momento de angustia, que ha finalizado con las lágrimas de Juandi, el entrenador de la Apnea, al abrazarse con Jorge Brazález tras finalizar la prueba.

El momento cómico de la noche, ha llegado de la mano de Pablo Puyol y Jorge Sanz. Los actores han protagonizado un Duelo al desnudo, en el que se han podido ver sus “vergüenzas” en más de una ocasión. Un divertido momento, que ha desatado las risas de sus compañeros y los miembros del jurado.

Juan del Val y Santiago Segura han llegado a confesar que no tenían muy claro como valorar el reto de Pablo Puyol y Jorge Sanz después de haber visto sus partes más íntimas.

Ágatha Ruiz de la Prada y Gemma Mengual se han enfrentado en un Duelo de ornitólogas. La diseñadora y la campeona olímpica, tenía que conocer los cantos de los pájaros que les preguntaban en el programa. Un increíble duelo que ha finalizado con la victoria de Gemma Mengual con un pleno.

Cada semana, el jurado tiene más complicado valorar los desafíos de los concursantes. Esta semana, Tamara Falcó ha plantado cara a Juan del Val y ha usado el botón de la injusticia tras conocer la nota que su compañero le puso a Kira Miró.

Un hecho que cambia las puntuaciones en el ranking del programa. Tras el reparto de puntos por parte de Santiago Segura, Juan del Val y Tamara Falcó, la victoria es para Gemma Mengual. La concursante no puede contener la emoción y las lágrimas al ver los tres dieces que el jurado de ‘El Desafío’ le ha otorgado.

