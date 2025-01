“Mejor me callo”: Victoria de Marichalar carga contra Santiago Segura por su puntuación en El Desafío

Victoria de Marichalar quiere resarcirse tras su flojo comienzo en El Desafío y, desde su apnea en el primer programa, la concursante va en alza.

En el tercer programa de esta quinta edición, la influencer ha superado con muy buenas sensaciones un reto de conducir marcha atrás, sin indicaciones y sobre unos railes con varios desniveles.

Pero el nivel de esta edición es muy alto, lo que se ve reflejado en las puntuaciones del jurado. Y las buenas sensaciones de Victoria de Marichalar tras su desafío no se han visto reflejadas en sus notas particulares: un 6 de Pilar Rubio y dos 5 de Juan del Val y Santiago Segura.

“Mejor me callo”, ha comentado la concursante tras ver sus notas, para después señalar a Segura. “El otro día me prometiste que me ibas a puntuar bien”, le ha echado en cara al miembro del jurado, y éste se ha defendido en que lo haría “más adelante”.

“Ahora me debes dos”, ha finalizado Victoria de Marichalar su reproche, antes de señalar que se trataba de una broma. Tanto ella como el resto de concursantes saben que esta labor de los miembros del jurado es muy complicada, y el alto nivel en esta reñida edición lo está haciendo más difícil que nunca. ¡Dale al play y revive este momentazo!