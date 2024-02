Mario Vaquerizo revela el consejo que le dio Alaska ante su reto en pareja en El Desafío

Mario Vaquerizo tiene en cada reto una gran actitud llena de alegría e ilusión. En el quinto programa, la expectativa ha aumentado al protagonizar el desafío de la Familia Addams junto a Alaska.

“El reto con Alaska estuvo muy bien porque la prueba que nos ha tocado hacer era muy afín a nosotros porque la Familia Addams forma parte de nuestro look estético”, ha confesado el concursante sobre su musical con su mujer.

Mario Vaquerizo ha asegurado que “era la primera vez que me sometía a la disciplina de una coreografía, porque yo lo que hago es freestyle”.

El cantante ha revelado el consejo que le dio Alaska para enfrentarse a su prueba en El Desafío, “me dijo que me centrara y que no me puedan los nervios”, ha asegurado Mario Vaquerizo.