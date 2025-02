Lola Lolita se llena de lágrimas al no superar la prueba más agobiante: “Me sale todo mal”

Lola Lolita es la siguiente en enfrentarse a su reto en El Desafío. Una prueba muy complicada, para la que ha tenido que practicar durante la semana algo tan sencillo como es no ahogarse.

“Solo de ver esto ya me estoy asustando”: aseguraba durante los ensayos. Lola Lolita tendrá que meterse en una caja que se irá llenando de agua según avancen los segundos: “Es muy agobiante”.

La influencer tendrá que abrir la caja que está cerrada por tres candados y tendrá que ir probando las llaves hasta dar con las tres que la liberarán: “Es la prueba más dura que he hecho hasta el momento”

Lola Lolita ha logrado abrir dos candados, el problema ha sido que con dos llaves no ha probado el último candado y las ha tirado al suelo. Una de las que ha tirado era la que abría el tercer candado.

La influencer no ha conseguido el desafío y no ha podido evitar llorar porque ella no se ha dado cuenta de que no había probado en todos los candados: “Me sale todo mal siempre”, ha señalado tras la prueba. ¡Así ha sido en el vídeo de arriba!