Carlos Latre se convierte en músico callejero tocando “When the Saints go marching in” en ‘El Desafío’

Carlos Latre ha cogido el saxo para tocar el tema “When the Saints go marching in” acompañado por la banda en ‘El Desafío’. El invitado no sólo ha tocado el instrumento sino que se ha atrevido a cantar parte de la canción en el programa.

Una interpretación que ha llenado de brillo y música callejera el plató de ‘El Desafío’. Así ha sido el reto al que se ha enfrentado Carlos Latre en el programa.