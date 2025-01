Gotzon desvela el secreto para hacer una prueba de récord en El Desafío: “Si yo ya lo he hecho, me da igual”

Solo van tres programas de esta quinta edición de El Desafío, pero Gotzon ya ha presentado su candidatura para ser el ganador de la edición. El concursante nos ha fascinado con cada uno de sus retos, y también al jurado: desde el primer programa ocupa la primera posición del ranking general, y por ahora nadie ha conseguido arrebatarle la punta.

Gotzon ha abierto esta nueva gala con un reto en el que competía con Susi Caramelo en una prueba llamada ‘El puente’. Primero fue la cómica quien hizo la prueba, que consistía en memorizar un camino lleno de trampas en 40 segundos.

Susi no ha logrado superar la prueba, pero lo de Gotzon ha sido de otro planeta: no solo ha completado el reto, si no de qué manera, ¡en apenas 24 segundos! Ha estado más tiempo memorizando el mapa que en el desafío en sí.

Para qué engañarnos, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza. El jurado alucinaba con lo que acababa de hacer Gotzon. “¿Tú qué pintas en este programa?”, le ha preguntado Pilar Rubio, añadiendo que el concursante podría estar tranquilamente en los Juegos Olímpicos.

Juan del Val ha señalado que Susi lo ha hecho muy bien, llegando hasta la casilla 18 de las 20 que había, pero lo de Gotzon no tenía nombre: “Disimula, por lo menos”, le ha pedido el miembro del jurado.

El concursante ha confesado que él es bastante perfeccionista y le gusta ensayar bien las cosas, pero ha reconocido que esta prueba era una de esas en las que “podía pasar cualquier cosa”. Gotzon ha desvelado que estaba bastante nervioso, pero que salió todo bien, por ello Pilar Rubio le ha preguntado por la técnica que ha seguido.

“Si yo ya lo he hecho, a mí me da igual”, ha señalado Gotzon cuando ha comenzado a desvelar su secreto, la estrategia que ha usado y que puede servir de ejemplo para futuros concursantes que se enfrenten a ‘El puente’. ¡Dale al play y descúbrelo!