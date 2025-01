"Gestionar los nervios y el miedo es muy complicado", Gotzon y Susi Caramelo comparten sus sensaciones en El Desafío

Susi Caramelono logró superar la prueba la semana pasada y nos ha transmitido su inconformismo: “Casi lo consigo, me he quedado bloqueada en la segunda casilla y a partir de la 16 ha sido suerte porque ya no me acordaba”, ha señalado.

Preocupada por Gotzon, ha mencionado que si el concursante se hubiera caído, se hubiese hecho daño porque era una prueba en la que había que ir lentos. La humorista se ha mostrado orgullosa del resultado de su compañero diciendo: “Lo ha hecho muy bien, no puedo competir con El capitán américa”.

Gotzon ha dicho que durante la prueba estaba muy nervioso porque no se podía ensayar demasiado. Sinembargo, estaba satisfecho del resultado: “ Lo he pillado rápido, he subido y como lo tenía en la cabeza, lo he hecho lo más rápido posible”.

El concursante ha terminado diciendo que la prueba no era nada fácil: “Gestionar los nervios y el miedo es muy complicado”. Sin embargo, ha añadido que el no tenía miedo y que eso ha influido en el resultado de la prueba positivamente.