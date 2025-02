Feliciano López comparte su emoción tras la prueba: "Me he equivocado y me he dejado el grillete en la mano izquierda"

Feliciano López está satisfecho con el resultado de su prueba con la que ha conseguido recuperar su racha tras el último desafío del baile.

El concursante ha vivido la prueba con mucha emoción sobre todo la última parte en la que ha cometido el error de utilizar la mano mala para el momento en el que más agobiado estaba: "Me he equivocado y me he dejado el grillete en la mano izquierda y con la derecha no tengo nada de destreza".

Feliciano ha aprovechado hasta los últimos segundos. Estar hasta el límite abriendo el candado ha sido lo que ha desatado la preocupación del público: "El tardar tanto en sacarme el candado con la mano derecha lo ha hecho más emocionante".

A pesar de reflejar su satisfacción con el resultado de esta prueba, ha confesado que la diversidad de los retos provoca que no siempre ser valore el esfuerzo realizado: "Te puede tocar una prueba en la que entrenes muchísimo y que luego el jurado no ponga en valor ese entrenamiento".

El nivel de El Desafío cada vez es mayor y así lo ha dejado reflejado el tenista: "Lo bueno de este programa es que puedes pensar que tu prueba ha sido la bomba y que luego otro compañero haga otra prueba más complicada o más vistosa y se valore mejor". Esto es lo que le ha ocurrido a Feliciano con su prueba y en la valoración se ha visto reflejado: "Hoy he tenido la suerte de que mi prueba ha sido muy emocionante y que los últimos 45 segundo ahí abajo la gente estaba muy agobiada pensando que no podía salir".