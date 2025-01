“Me falta el aire”: Victoria de Marichalar vence el vértigo en una prueba de mucha tensión

Victoria de Marichalar ha sido la primera en quitarse la apnea. La concursante es la próxima en enfrentarse a su desafío de esta semana.

Durante los ensayos, hemos visto a Victoria pasarlo mal: “En cuanto escucho algún ruido ya me voy, me desconcentro y me desequilibrio”, señala.

Victoria de Marichalar ha tenido que subir haciendo equilibrio por unas pasarelas, desde el suelo hasta el techo del plató a casi 10 metros de altura, al no estar sujetas se mueven lo que ha dificultado la prueba.

La concursante lo ha pasado mal durante la prueba y la podíamos escuchar decir “me tiembla todo” o “me falta el aire” según avanzaba en la prueba.

Victoria de Marichalar recibía los ánimos de sus compañeros, del jurado y de Roberto Leal y lograba el reto con una tensión que ha dejado al plató sin respiración. ¡Momentazo!