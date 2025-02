La estrategia de El Cordobés para sumar puntos extra en El Desafío: ¡seducir al jurado bajándose los pantalones!

Manuel Díaz ha revolucionado el plato de El Desafío en la quinta gala de la temporada. ¿Y cómo lo ha hecho? Nada menos que desnudándose ante los jueces con la esperanza de rascar algún punto extra.

Gracias al espectáculo de El Cordobés, las risas no han faltado, y eso que su reto no consistía en hacer un show humorístico. El torero ha conseguido sacar una sonrisa a cada persona presente en el plató.

Sin embargo, tocar la flauta de pan no se le ha dado tan bien. Para demostrar la dificultad del reto, no ha dudado en mostrar la partitura. Eduardo Navarrete ha querido echarle una mano: “Cuando llegué el primer día para ensayar y me encontré a este hombre con esto, dije: Esto es un jeroglífico”.

Pero el momento de risas ha durado poco, porque Juan del Val lo ha sentenciado sin miramientos: “Ponga lo que ponga, no has dado ni una”. ¡Revive este momentazo tan divertido!