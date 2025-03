“No eres el mejor bailarín”: Feliciano se esfuerza al máximo con una nueva coreografía

Las coreografías no son el punto fuerte de Feliciano, pero no se rinde y pone mucho esfuerzo en superarlas: “Es la prueba más difícil a la que me he enfrentado”, señalaba en los ensayos.

El tenista tiene que bailar sobre una pendiente de 45 grados, puede resbalarse, pero lo va a darlo todo para superarlo: “Me habéis llevado a límites que yo desconocía”, admitía.

El baile ha comenzado y Feliciano lo ha hecho increíble. Se nota el esfuerzo y las ganas de superarse: “No me imaginaba poder hacer algo así”, ha señalado tras la prueba.

Era una prueba muy exigente, aunque Juan Del Val le ha recordado que “no es el mejor bailarín del mundo”, pero que el esfuerzo lo es todo.

Aun así, Juan Del Val ha destacado que tiene “tiene mucho mérito”. Por su parte, Santiago Segura ha destacado lo buen tío que es Feliciano y la deportividad que ha demostrado durante todo el concurso.