La dolorosa reacción de Victoria de Marichalar tras su tiempo en la apnea: “Me he puesto muy nerviosa”

El estreno de esta quinta edición de El Desafío ha traído el debut de Victoria de Marichalar en televisión, y los caprichos del destino ha hecho que ella sea la primera concursante en pasar por la apnea de El Desafío.

A pesar de registrar buenas marcas en los ensayos, los nervios le jugaron una mala pasada en el momento de la verdad, logrando 1:38 minutos en la apnea, siendo una decepción para ella, que se ha definido como una persona muy competitiva.

Tras salir del agua, la frustración se veía en el rostro de Victoria de Marichalar. “Esperaba más”, ha señalado la concursante cuando Roberto Leal le ha preguntado por sus sensaciones. La joven ha desvelado que en los ensayos llegó hasta los dos minutos, y que en el programa quería superar ese número, pero los nervios pudieron con ella.

“Me he puesto muy nerviosa, además estaba en el agua temblando, y no ha podido ser”, ha comentado Victoria de Marichalar. La concursante ha recibido el ánimo y apoyo de Roberto Leal, así como de los miembros del jurado.

Santiago Segura ha señalado que “por solidaridad”, aguanta la respiración al mismo tiempo que los concursantes que se enfrentan a la apnea, y en esta ocasión ha aguantado menos que la propia Victoria de Marichalar.

“No te desanimes porque lo vas a hacer muy bien el resto del concurso”, le ha dicho el jurado, citando una gran frase que dijo un exconcursante de El Desafío como lo fue Jesulín de Ubrique. ¡Dale al play no te pierdas nada de este momento!