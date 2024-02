La dedicatoria de Mario Vaquerizo al hijo de Pilar Rubio: “Es un rockero en potencia”

Pilar Rubio ha halagado al cantante de la Nancys Rubias tras su reto de convertirse en hombre orquesta con unos instrumentos invisibles.

El concursante llevaba un look que ha sido aplaudido por todos con su melena al viento y un mono que le daba un toque rockero.

“A mí me ha recordado cuando de pequeña me ponía a tocar Metallica, me lo he pasado increíble”, le ha dicho Pilar Rubio al concursante.

Mario Vaquerizo ha querido dedicar su número a una persona muy especial que hay entre el público de El Desafío. “Este número se lo dedico a uno de mis chicos favoritos que está ahí y tiene un pelazo increíble”, ha confesado el concursante al referirse al hijo mayor de Pilar Rubio y Sergio Ramos.