“Yo creo que he encajado bien": Brasero confiesa cómo ha vivido su colaboración con la orquesta

Para esta novela gala, Roberto Brasero ha tenido que mostrar sus dotes de precisión y coordinación en un número de percusión con la Film Symphony Orchestra: una orquesta sinfónica profesional que cuenta con más de 70 músicos dirigidos por Constantino Martínez Orts.

El concursante ha disfrutado mucho del reto de esta semana. Tras mucho esfuerzo, ver el resultado de las horas trabajadas es una gran satisfacción, y así lo ha hecho ver el concursante: “Ver cómo va creándose algo, que no había nada y que aun así lo consigas, no me lo esperaba”, ha dicho.

Lo que más le ha gustado es ver la evolución que ha tenido la sinfonía. Brasero se se siente muy orgulloso de haber creado algo desde cero y con todo tipo de ensayos: sin escuchar la música, con música, con la música más acelerada … Para él ha sido toda una victoria actuar en la gala y conseguirlo con éxito.

Roberto Brasero ha sabido integrarse divinamente. A pesar de que le daba miedo hacerlo mal o que el trabajo de los músicos se fuera por tierra, el resultado ha sido mejor de lo que se esperaba: “Yo creo que he encajado bien con la orquesta, algo que no me imaginaba”, ha confesado. No te pierdas a Roberto Brasero en esta primera semi final. Veremos como afronto su nuevo desafío.