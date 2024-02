Alberto Chicote llega como invitado a El Desafío con un gran reto por delante: “Vais a alucinar pepinillos”

Alberto Chicote está acostumbrado a juzgar, pero en esta ocasión serán Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura quienes valoren el reto del chef.

El presentador de Pesadilla en la cocina llega a El Desafío como invitado para enfrentarse a un gran reto.

“Prepárense para alucinar pepinillos” ha advertido Roberto Leal ante la prueba que nos espera con el reconocido cocinero.

“Me he preparado todo lo que he podido”, ha confesado el invitado ante el potente desafío que le espera en el programa. No te pierdas a Alberto Chicote, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.