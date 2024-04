Adrián Lastra, emocionado tras su segundo puesto en El Desafío: “Me he sentido potente y lo he disfrutado”

Pablo Castellano y Adrián Lastra han forjado una gran amistad a lo largo del programa. El ganador de la cuarta edición tenía un sabor agridulce al haberse disputado esa victoria con su amigo.

Pablo Castellano se acerca a dar un sincero abrazo a Adrián Lastra tras finalizar la cuarta temporada.

Adrián Lastra se ha mostrado muy satisfecho de la prueba que ha realizado en la final, “ha superado todo de lo que me creía capaz, me he sentido potente y lo he disfrutado”.

Respecto a Pablo Castellano, el actor se siente muy contento de haber conocido al empresario, “tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, ha afirmado Adrián Lastra sobre el ganador de la cuarta temporada.