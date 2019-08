RETRATADOS

'El Contenedor' ha cambiado en muchos aspectos a nuestros participantes. Entre las cosas que han aprendido durante el programa, está la solidaridad de la gente. Los tres compañeros de piso de Valencia han destacado la relación que han establecido con sus vecinos. Una amistad que, si no se hubieran visto en esta situación, igual nunca hubieran conocido. "Te juro que cuando he venido hoy, tenía ganas de ver a la vecina. He llamado tres veces al timbre", ha dicho Sergio.