"Hoy vamos a conocer el Gran Cañón": los Sánchez Saborido, listos para su nueva aventura

La gran aventura de los Sánchez Saborido por tierras americanas sigue avanzando, y el tercer día del viaje promete ser uno de los más emocionantes hasta ahora. Tras dejar atrás las playas de California y las carreteras infinitas en su imponente caravana, la familia se prepara para visitar uno de los paisajes más icónicos de Estados Unidos: el Gran Cañón.

Sin embargo, no será una visita convencional, ya que han decidido admirar esta maravilla natural desde el aire. Salma y Daniela, entusiasmadas por la experiencia, han sido las primeras en apoyar la idea de subirse a un helicóptero.

Por su parte, Susana no ha podido ocultar sus nervios ante este plan, dejando claro que no es fan de las alturas asegurando que no lo ve claro... ¿Podrá superar la presión que ejercerán Joaquín y sus hijas?

El Gran Cañón promete ser uno de los puntos más memorables de este viaje, que sigue regalando momentos únicos y dejando claro que los Sánchez Saborido están viviendo una experiencia inolvidable en su travesía por Estados Unidos.