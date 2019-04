Toñi rompe a llorar en su noche de bodas: "Estoy asustada, ha sido un día muy duro"

PROGRAMA 2 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Toñi y Laurent llegan a la habitación donde pasarán su primera noche de bodas. La gaditana se siente desconcertada al encontrarse a solas con su marido "Es que no le conozco" reconcoe asustada Toñi. Laurent intenta acercarse a ella y ponerle las cosas fáciles sin éxito. Para el Belga el sexo es muy importante en una relación, sin embargo Toñi rehúye tan siquiera de pensarlo, "No me siento preparada para acostarme con él". Laurent ha entendido el mensaje de Toñi y se acuesta en el sofá mientras que ella se queda llorando en la terraza vestida de novia y sintiéndose extraña "No sé qué me pasa" ¿Qué sucederá en la luna de miel de Toñi y Laurent?