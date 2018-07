Marie se escandaliza con Mónica: "No soy bollera pero hasta yo te meto"

PROGRAMA 8 - TEMPORADA 3 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Marie no se puede creer que Jordi no haya intentado tener sexo con Mónica de ninguna de las formas. Ella, aunque no es bollera, afirma que Mónica es una chica muy guapa con la que cualquier chico querría estar. Mónica admite que le gusta que se lo pongan difícil y niega, en rotundo, que su marido tenga cualquier otro problema para no acostarse con ella.