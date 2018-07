Jordi saca su lado más romántico para sincerarse con la mujer de su vida

PROGRAMA FINAL – TEMPORADA 3 – CASADOS A PRIMERA VISTA

Mónica y Jordi se sienten emocionados al descubrir que los dos quieren seguir adelante con su matrimonio. Jordi mira a su mujer y se sincera con ella como nunca antes lo había hecho: "Quiero que sepas que la despedida me emocioné y me tuve que esconder, he aprendido que los sentimientos están para mostrarse sin miedo, estamos aquí para vivir y sentir. No tengas miedo que siempre voy a ser sincero contigo"