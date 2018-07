Mónica, Pedro y la distancia entre ambos

La falta de los mismos gustos y aficiones, hace que en Pedro no florezcan los sentimientos. Por ello, Mónica cada vez se ve más sola en la capital y afirma que: “Creo que valgo muchísimo la pena, que me esforcé mogollón y no creo que me lo merezca”.

Mónica dice no tener abierta ni su cama ni su corazón y parece que no un sexual tango ni practicar el deporte favorito de su marido, son suficientes para generar un acercamiento entre ambos. Para Pedro su mujer es: “Pura presión que no la aguanto”. Y es que los amores a primera vista pueden salir pero en este caso no hubo un amor a primera vista. No hay flechazo del amor.