Mónica llora y Pedro suspira tras conocer que se casarán en 48 horas

Mónica lee su propia invitación de boda entre lágrimas de alegría al descubrir que existe alguien compatible con ella y que espera que no la deje plantada en el altar. Para la lucense es muy importante la reacción de su familia ante esta noticia. Tiene como referentes a sus padres y sus abuelos, por lo que espera tener en el futuro alguien con la quien envejecer. Para sus padres fue toda una sorpresa, y aunque la idea de su hija no concuerda con sus ideales, la apoyan.

Rodeado de familia y amigos, Pedro comunicó que se casaba con una mujer que no conocía y de la que no sabía nada. Su madre, negativa, se mostró muy sorprendida de la decisión de su hijo a sus 51 años y afirmaba que “Esto no puede ser”.