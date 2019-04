Gloria y Salva siguen adelante con su matrimonio

AVANCE PROGRAMA FINAL | ESTA NOCHE A LAS 22:30 HORAS

A Gloria no le ha gustado separarse para tomar la decisión final, hubiese preferido haberlo hecho hablándolo con Salva. Salva ha tenido sus dudas, por momentos ha pensado seguir adelante o frenarlo, "Lo único que quiero es no equivocarme". De nuevo juntos, Salva y Gloria se intercambian las carpetas para descubrir si los papeles están firmados (significaría el divorcio). La sonrisa se dibuja en sus caras al descubrir que el otro no ha firmado. Siguen casados. Salva tiene muchas ganas de seguir conociendo a Gloria. Salva calla las razones de Gloria por las que no ha firmado con un gran beso. Esperemos que el primero de muchos… ¡Enhorabuena pareja!