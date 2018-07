“La típica hermana mosca cojonera”

PROGRAMA 6 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

En Barcelona Cristina y Tito continúan luchando por su relación. Los recién casados preparan una tradicional comida catalana para acercar a ambas familias. La madre de Tito le dice a Crisitna que debe ser más cariñosa con su hijo y la hermana no duda en decirle a la cara lo que piensa: "Absorbes a mi hermano no le dejas ser como él al 100%". Cristina aguanta el comentario para intentar llevarse bien con su cuñada aunque tiene claro que no lo va a conseguir "ni ahora, ni nunca".