DESCUBRIENDO A 'LOS LOBOS'

"No me esperaba que todo el mundo me fuera a preguntar por 'Los Lobos'", de esta forma tan irónica y divertida comienza el presentador de '¡Boom!' su entrevista en la que el tema principal lo ocupan 'Los Lobos'. El equipo formado por Jose, Valentín, Manu y Erundino no deja de batir récords y nos sorprende cada día con su sabiduría, con todos los conocimientos que demuestran y con la confianza que han conseguido en el plató de '¡Boom!': "Parece que hayan estado concursando toda su vida". Así se convierten en unos concursantes históricos. Descubre muchas curiosidades de este magnífico equipo en el siguiente vídeo: ¿Qué piensa Juanra Bonet sobre ellos?, ¿cómo define el presentador a 'Los Lobos'?, ¿cuál es el punto débil del equipo? ¡No te lo pierdas!