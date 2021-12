El “volantazo” de David, de ‘Metreros’, para esquivar una pregunta comprometida de Juanra Bonet

Manu, de ‘Metreros’, ha explicado que el miedo que le tenía a Joe, que era su superior en el trabajo, se le ha pasado ahora que son solo compañeros. “Por trabajo no le tengo miedo”, ha puntualizado. ¿Por qué le tendrá miedo entonces Manu a Joe?

Juanra Bonet se ha dado cuenta que David se estaba intentando escaquear de esa conversación y ha decidido preguntarle a él que cuándo ha “chocolomeado”. David, que no ha querido contestar, ha conseguido desviar la atención de todos contando cuál es el mejor truco para tener energía cuando estás en la montaña. “¡Es lo mejor del mundo!”, ha dicho entre risas al ver la cara de Juanra Bonet.

El concursante ha revelado que siempre se lleva una tableta de chocolate negro con almendras para comer con queso y que eso le da un chute de energía para pasar el domingo en la montaña. “Energía a propulsión, ¿no?”, ha bromeado Juanra. David ha decidido bautizar a este almuerzo como “chocoqueseado”.

Juanra Bonet no daba crédito y le ha felicitado: “Es el mejor volantazo que he visto en este programa”. David se ha salido con la suya y, gracias a su discreción, ha conseguido no tener que contestar a la pregunta del presentador.

