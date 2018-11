MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 29 DE NOVIEMBRE

Erundino no es el único componente de 'Los Lobos' que siente debilidad por la música. A Manu le pasa algo parecido cuando escucha Bohemian Rapsody, no puede evitar cantarla. Juanra Bonet no puede evitar empezar a cantar y consigue que Manu se una a él en un dueto.