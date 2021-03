Una piscina, unos mojitos y azúcar moreno… Los ‘panela’ cuentan el motivo de su nombre en ‘¡Boom!’

Justo antes de la segunda bomba del equipo rojo, Juanra Bonet les ha preguntado que de dónde viene el nombre de: ‘Panela’. Sara ha contado la sorprendente historia que nadie se esperaba.

Estaban en la piscina una tarde de verano y decidieron hacer mojitos, al no tener azúcar moreno, a Andrea se le ocurrió utilizar panela. Resulta que no salió cómo les esperaba, la panela no endulza como el azúcar, limpiarla fue una odisea y por ello se presentan con ese nombre.

Además, en este mismo programa, hemos visto uno de los mayores ‘palos’ a Juanra Bonet. Jorge, un miembro de ‘Panelas’, ha atacado al presentador que solo le ha quedado decir: “voy a limitarme a presentar un programa”.